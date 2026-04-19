Пермский ансамбль выступил на «Поле чудес»

Пермский ансамбль «Воскресение» стал участником съемок знаменитой телепередачи «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск с их участием вышел в эфир в пятницу, 17 апреля. Коллектив исполнил в студии свою самую жизнерадостную, веселую и озорную песню «Недообнималися» — для зрителей и ведущего Леонида Якубовича.
После выхода программы пермяков активно поддерживают в социальных сетях. Зрители называют благодарят артистов за яркое выступление и делятся своими эмоциями от просмотра. Сам ансамбль также поблагодарил поклонников за добрые слова и выразил особую признательность создателям песни: слова написала Анастасия Бердинских, музыку — Александр Бардин, аранжировку сделал Никита Савостин. Художественный руководитель коллектива — Ирина Кулёва.