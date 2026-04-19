Учебный год для волгоградских школьников могут продлить до середины июня

На внеклассные занятия вроде робототехники и музыки в течение года не хватает времени.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить учебный год для школьников до середины июня, добавив две недели творческих внепредметных занятий — без оценок, но с достойной оплатой для учителей, — сообщает ТАСС.

По мнению Гриба, российские летние каникулы (97 дней — одни из самых длинных в мире) можно немного сократить, а первые две недели июня использовать для того, на что в обычной школьной программе не хватает времени.

Это могут быть робототехника, художественное или музыкальное творчество, креативные мастерские — всё, что развивает, но не оценивается баллами. Замсекретаря ОП подчеркнул, что труд педагогов на таких занятиях должен оплачиваться отдельно и достойно.

Идею «творческой пятой четверти» он предложил широко обсудить, допустив, что в будущем под неё можно отвести не две недели, а весь июнь.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, как будут выставлять оценки за поведение в школах.