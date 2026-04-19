Учебный год для волгоградских школьников могут продлить до середины июня

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить учебный год для школьников до середины июня, добавив две недели творческих внепредметных занятий — без оценок, но с достойной оплатой для учителей, — сообщает ТАСС.
По мнению Гриба, российские летние каникулы (97 дней — одни из самых длинных в мире) можно немного сократить, а первые две недели июня использовать для того, на что в обычной школьной программе не хватает времени.
Это могут быть робототехника, художественное или музыкальное творчество, креативные мастерские — всё, что развивает, но не оценивается баллами. Замсекретаря ОП подчеркнул, что труд педагогов на таких занятиях должен оплачиваться отдельно и достойно.
Идею «творческой пятой четверти» он предложил широко обсудить, допустив, что в будущем под неё можно отвести не две недели, а весь июнь.
