За минувшие сутки на Дону потушили 11 техногенных пожаров

За 18 апреля 2026 года пожарные и спасатели Ростовской области отработали на 19 вызовах. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МЧС России.
Спецподразделения потушили 11 техногенных пожаров — удалось спасти одного человека. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, огнеборцы ликвидировали шесть ландшафтных возгораний на площади 700 кв. м и выезжали на две аварии.
В тушении и ликвидации последствий были задействованы 196 человек и 49 единиц техники.
На 19 апреля в четырёх муниципалитетах региона запланировано 10 контролируемых выжиганий сухой травы.