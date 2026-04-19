За минувшие сутки на Дону потушили 11 техногенных пожаров

Статистикой за сутки поделились в донском главке МЧС России.

За 18 апреля 2026 года пожарные и спасатели Ростовской области отработали на 19 вызовах. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МЧС России.

Спецподразделения потушили 11 техногенных пожаров — удалось спасти одного человека. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, огнеборцы ликвидировали шесть ландшафтных возгораний на площади 700 кв. м и выезжали на две аварии.

В тушении и ликвидации последствий были задействованы 196 человек и 49 единиц техники.

На 19 апреля в четырёх муниципалитетах региона запланировано 10 контролируемых выжиганий сухой травы.