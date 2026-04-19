Начался поиск 4 млрд рублей на строительство завода катализаторов в Ачинске

Корпорация развития Енисейской Сибири ищет инвесторов.

Корпорация развития Енисейской Сибири объявила о планах по созданию в Ачинске нового завода по производству катализаторов. Стоимость проекта оценивается в 4 миллиарда рублей. Корпорация выступит оператором по привлечению инвесторов.

На предприятии, в частности, будут выпускать катализаторы для нейтрализации выхлопных газов автомобилей. Площадку выбрали с учётом удобной логистики. Завод разместится рядом с Ачинским глиноземным комбинатом, который станет поставщиком оксида алюминия, а также вблизи крупных потребителей продукции — Ачинского НПЗ и Назаровской ГРЭС.

Ранее сообщалось о поиске подрядчика для реконструкции красноярского кинотеатра «Мечта».