В Ростове у подростка с сильной жаждой диагностировали диабет. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Четырнадцатилетняя школьница обратилась за медицинской помощью в городскую поликлинику № 12 и попала на приём к участковому педиатру. Основной жалобой пациентки стало постоянное желание пить воду.
Ранее подросток к врачам не обращалась. Педиатр сразу направил девочку на полное лабораторное обследование. Анализы выявили опасное повышение уровня глюкозы в крови, после чего пациентку срочно госпитализировали в специализированный стационар.