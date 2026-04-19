В Ростове у подростка с сильной жаждой диагностировали диабет

Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

В Ростове у подростка с сильной жаждой диагностировали диабет. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Четырнадцатилетняя школьница обратилась за медицинской помощью в городскую поликлинику № 12 и попала на приём к участковому педиатру. Основной жалобой пациентки стало постоянное желание пить воду.

Ранее подросток к врачам не обращалась. Педиатр сразу направил девочку на полное лабораторное обследование. Анализы выявили опасное повышение уровня глюкозы в крови, после чего пациентку срочно госпитализировали в специализированный стационар.