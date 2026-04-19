Воронежцам необходимо вовремя сдать разрешения на охоту

Документ нужно вернуть в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежцам необходимо вовремя сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов, напоминает министерство лесного хозяйства.

Документ нужно вернуть в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении. В противном случае владельцу оружия откажут в выдаче очередного разрешения в течение одного года.

По окончании весеннего сезона охоты на пернатую дичь в 2026 году служба охотнадзора будет принимать данные о добытых ресурсах в филиалах АУ ВО «МФЦ» области:

21 апреля с 10:00 до 12:00;

23 апреля с 14:00 до 16:00.

Уточнить информацию можно по телефону (473) 212−75−96.