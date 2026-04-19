В Хабаровске подготовились к общегородским субботникам 25 апреля и 16 мая

В Хабаровске прошло совещание, посвящённое организации мероприятий в рамках двухмесячника по санитарной уборке и благоустройству города. Работы ведутся с начала апреля: во время «санитарных пятниц» убирают несанкционированные свалки, вывозят зимние накопления мусора, приводят в порядок зоны отдыха и придомовые территории. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Санитарные пятницы» будут проходить еженедельно до конца мая. Запланированы два общегородских субботника — 25 апреля и 16 мая.
Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин сообщил, что в мероприятиях задействуют 500 единиц техники и более 36 тысяч человек. Координацию осуществляет городской штаб.
С начала двухмесячника вывезено 844 кубометра дорожного смета, 54 кубометра мусора, более 7 тысяч мешков. МПС «Северная» приняла около 58 тонн отходов.
Проработана схема вывоза мусора, закуплен инвентарь. Жители могут обратиться в управляющие организации для получения мешков, перчаток и инструментов. Мешки с газонов нужно доставлять к проезжей части, вывоз обеспечат дорожные службы. Сбор мусора с дворовых территорий — зона ответственности жилищных организаций.
Мэр Сергей Кравчук поручил организовать бесперебойный вывоз мусора на МПС «Северная» и призвал жителей активно участвовать в субботниках.
-Благодарю всех, кто уже включился в двухмесячник, и призываю жителей принять участие в субботниках. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наш любимый Хабаровск — еще более чистым, красивым и комфортным. Призываю руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, а также всех неравнодушных жителей города организовать уборку прилегающих территорий, парков, скверов и дворов", — обратился к горожанам глава города.