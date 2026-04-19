Опубликован рейтинг самых богатых управляющих компаний Нижегородской области

Опубликован рейтинг самых ДУКов Нижегородской области с самой высокой выручкой и чистой прибылью. Портал «Живем в Нижнем» проанализировал данные из госресурса бухгалтерской отчетности и ГИС ЖКХ.
Самая высокая чистая прибыль по итогам 2025 года зафиксирована у УК «Управдом-Центр», обслуживающей дома в Дзержинске. Эта управляющая компания заработала 14,6 млн рублей. Выручка по итогам прошлого года составила 1,7 млрд рублей. По чистой прибыли ДУК занимает первое место в Нижегородской области.
Выручка самой крупной УК «Наш Дом», которая обслуживает дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, за год составила 3,23 млрд рублей. Чистая прибыль организации, по данным финансовой отчетности за прошлый год, — 11,1 млн рублей. Это второе место среди управляющих компаний в регионе.
Павловская домоуправляющая компания за прошлый год в виде чистой прибыли получила 3,3 млн рублей. Выручка организация за 2025 год составила 886 млн рублей. ДУК Ленинского района получил в качестве выручки 1,5 млрд рублей. Чистая прибыль, в свою очередь, составила 2 млн рублей. Это третье место рейтинга.
Место.
Управляющая компания.
Чистая прибыль (2025).
Выручка (2025).
1.
ООО «УК “Управдом-Центр” (Дзержинск).
14,6 млн руб.
1,7 млрд руб.
2.
ООО «Наш Дом» (Автозаводской р-н).
11,1 млн руб.
3,23 млрд руб.
3.
ООО «Павловская домоуправляющая компания».
3,3 млн руб.
886 млн руб.
4.
АО «ДК Ленинского района».
2 млн руб.
1,5 млрд руб.
5.
АО «ДК Канавинского района».
1,19 млн руб.
1,94 млрд руб.
6.
АО «ДК Московского района».
792 тыс. руб.
1,33 млрд руб.
7.
АО «Центр ЖКХ» (Саров).
568 тыс. руб.
1,9 млрд руб.
8.
АО «ДК Советского района».
361 тыс. руб.
1,67 млрд руб.
9.
АО «ДК Приокского района».
280 тыс. руб.
1,08 млрд руб.
10.
АО «ДК Нижегородского района».
29 тыс. руб.
1,8 млрд руб.
Напомним, названы нижегородские ДУКи-лидеры по количеству жалоб.