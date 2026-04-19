Миллиарды на трубах: рейтинг самых богатых УК Нижегородской области

Самые богатые домоуправляющие компании Нижегородской области зарабатывают миллиарды на содержании домов. «Живем в Нижнем» проанализировал финансовые отчеты гигантов рынка и выяснил, кто из них получает больше всех, и сколько жалоб оставляют жители.
Сколько всего управляющих компаний в регионе?
Как порталу «Живем в Нижнем» рассказали в Госжилинспекции Нижегородской области, всего в регионе насчитывается 444 ДУКа. При этом большинство из этих компаний совсем небольшие и обслуживают по несколько домов. Есть и ДУКи-гиганты, обслуживающие сотни многоэтажек. В десятку крупнейших входят следующие нижегородские управляющие компании:
ООО «Наш Дом»; АО «ДК Канавинского района»; АО «ДК Советского района»; АО «Центр ЖКХ»; ОАО «ДК Ленинского района»; АО «ДК Приокского района»; ООО «УК “Управдом-Центр”; АО “ДК Московского района”; АО “ДК Нижегородского района”; ООО “Павловская домоуправляющая компания”.
ДУК Автозаводского района.
Крупнейшей домоуправляющей компанией Нижегородской области является ООО «Наш Дом» — в ее ведении находятся 894 дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как говорится в документах, опубликованных в системе ГИС ЖКХ, по итогам 2025 года выручка ДУКа составила 3,23 млрд рублей. Чистая прибыль организации, по данным финансовой отчетности за прошлый год, — 11,1 млн рублей.
В прошлом году управляющую компанию дважды привлекали к административной ответственности. ГЖИ составила протоколы из-за нарушения лицензионных требований при управлении домами. От жителей домов, которыми управляет ООО «Наш Дом», за последний год поступило 2900 жалоб, рассказали в Госжилинспекции Нижегородской области.
ДУК Канавинского района.
ДУК Канавинского района является вторым в области по числу обслуживаемых домов: в ведении находятся 709 домов. По итогам 2025 года выручка домоуправляющей компания составила 1,94 млрд рублей. Чистая прибыль, по данным отчета о финансовых результатах, составила по итогам прошлого года 1,19 млн рублей.
В текущем году ГЖИ уже 14 раз привлекала организацию к административной ответственности. Жители Канавинского района пожаловались на свою УК 3500 раз за прошлый год. Это рекордный показатель среди крупнейших домоуправляющих компаний.
ДУК Советского района.
ДУК Советского района является одним из крупнейших в области — в ее управлении находится 681 дом. Выручка ДУК Советского района по итогам 2025 года составила 1,67 млрд рублей, а чистая прибыль — 361 тыс. рублей. ГЖИ не привлекала компанию к административной ответственности по итогам 2025 года. При этом нижегородцы достаточно часто жаловались на работу ДУК — за прошлый год зарегистрировано 2456 обращений.
УК города Сарова.
Это крупнейшая управляющая компания в Сарове — в ее ведении находятся 559 многоквартирных домов. По итогам прошлого года выручка «Центра ЖКХ» составила 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль ДУКа зафиксирована на уровне 568 тысяч рублей.
За последнее время Госжилинспекция привлекала «Центр ЖКХ» к административной ответственности шесть раз. При этом клиенты оставили в ГЖИ 49 жалоб на этот ДУК за последний год.
ДУК Ленинского района.
В ведении этой домоуправляющей компании находится большинство домов в Ленинском районе — всего их 557. По итогам прошлого года выручка ДУКа составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 2 млн рублей.
К административным расследованиям в этом году компанию не привлекали, а за прошлый год такое происходило дважды. За последний год на ДУК всего было подано 3000 жалоб от нижегородцев.
ДУК Приокского района.
Приокский ДУК управляет 522 домами в Нижнем Новгороде. Выручка акционерного общества по итогам 2025 года составила 1,08 млрд рублей. Чистая прибыль домоуправляющей компании составила 280 тыс. рублей.
В этом году ГЖИ составила на организацию три административных протокола. Нижегородцы, в свою очередь, пожаловались на организацию в Госжилинспекцию 1654 раза.
УК города Дзержинска.
У управляющей компании находятся в ведении 505 домов в Дзержинске. По итогам прошлого года выручка УК «Управдом-Центр» составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 14,6 млн рублей. В текущем году Госжилинспекция составила на организацию шесть административных протоколов. Клиенты ДУКа пожаловались на него в ГЖИ 984 раза.
ДУК Московского района.
ДУК управляет 441 домом в Московском районе Нижнего Новгорода. По данным бухгалтерской отчетности за прошлый код, домоуправляющая компания Московского района заработала 1,33 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 792 тыс. рублей.
В этом году ГЖИ привлекала УК к административной ответственности один раз, а в 2025-м — пять раз. В ГЖИ рассказали, что жители домов пожаловались на организацию 2000 раз.
ДУК Нижегородского района.
В Нижегородском районе домоуправляющая компания имеет в ведении 439 домов. По итогам прошлого года ДУК заработал 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 29 тыс. рублей. К административной ответственности компания управляющая компания не привлекалась, но в ГЖИ на нее поступило 2167 жалоб от нижегородцев.
Павловская домоуправляющая компания.
У Павловского ДУКа в ведении находятся 440 домов. По итогам прошлого года компания заработала 886 млн рублей, чистая прибыль зафиксирована на уровне в 3,3 млн рублей. В 2025 году компанию один раз привлекала к ответственности ГЖИ за нарушение лицензионных требований при управлении домами. За последний год клиенты пожаловались на этот ДУК 174 раза.