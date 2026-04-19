ДУК Канавинского района получил больше всего жалоб среди нижегородских УК

Госжилинспекция назвала ДУКи Нижегородской области с наибольшим количеством жалоб за 2025 год, сообщает портал «Живем в Нижнем».
Среди крупнейших нижегородских УК больше всего жалоб в ГЖИ поступило от клиентов ДК Канавинского района — 3500 обращений. Второе место в рейтинге заняла управляющая компания Ленинского района. На эту организацию за последний год пожаловались 3000 раз.
На УК «Наш Дом», которая обслуживает большинство домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, поступило 2900 жалоб — третье место. Четвертое место занимает ДУК Советского района — 2456 жалоб, пятое — ДУК Нижегородского района — 2167 жалоб.
Клиенты управляющей компании Московского района подали в ГЖИ 2000 обращений за последний год — шестое место. На ДУК Приокского района пожаловались 1654 раза — седьмое место.
Меньше всех жалоб из крупных ДУКов получила УК «Центр ЖКХ», которая обслуживает дома в Сарове. ГЖИ зарегистрировала всего 49 обращений за год в отношении этой компании.