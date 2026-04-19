В Минпросвещения прокомментировали идею ввести «пятую четверть» в школах

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ считает нецелесообразным увеличивать продолжительность учебного года и вводить «пятую четверть», сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил добавить в школах «пятую четверть».
«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», — говорится в сообщении.