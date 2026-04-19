Синоптик рассказал о «волне холода» в Москве перед майскими праздниками

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет “битва” между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная “волна холода” перед майскими праздниками», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что причиной тому, противоборство двух барических систем — скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, дрейфующего по Поволжью, взаимодействие которых усилит в средней тропосфере холодную тягу северных ветров, несущих из акватории Баренцева моря воздушные массы арктического происхождения с температурным фоном на два-пять градусов ниже климатической нормы заключительной декады апреля, а осадки на юго-востоке и востоке ЕТР перейдут в твердое агрегатное состояние.

«Зима с восстановлением временного снежного покрова катком пройдет по востоку и юго-востоку и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятскому региону (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области)», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что местами узкой полоской возможны ледяные дожди.