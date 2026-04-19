На станции метро «Парк Победы» начался демонтаж крыши для реконструкции вестибюля

Обновлённый облик выдержат в тематике воинской славы: с картой прорыва блокады и мозаикой с Георгием Победоносцем.

Источник: Piter.TV

На строительной площадке у вестибюля станции метро «Парк Победы» стартовала активная фаза работ — техника уже задействована, начался демонтаж элементов крыши. Проект реконструкции корректируется с учётом предложений ветеранских организаций, сообщили в Telegram-канале «Подземник».

Обновлённый облик вестибюля будет выдержан в тематике воинской славы. Согласно планам, на фасаде появится карта прорыва блокады Ленинграда и мозаика с Георгием Победоносцем. Внутри разместят витраж с орденом Победы, а над эскалаторами — панно с изображением Нарвских ворот. Для отделки предполагается использовать гранит, известняк и медь. Торговых помещений в вестибюле не предусмотрено.

Напомним, станция «Парк Победы» была открыта в 1961 году. Её оформление также посвящено победе советского народа в Великой Отечественной войне. После завершения реконструкции вестибюль должен сохранить мемориальный характер, но получить современное техническое оснащение. Работы ведутся без остановки движения поездов, но выход в город может быть временно ограничен. Сроки завершения реконструкции пока не называются.