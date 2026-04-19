На станции метро «Парк Победы» начался демонтаж крыши для реконструкции вестибюля

Напомним, станция «Парк Победы» была открыта в 1961 году. Её оформление также посвящено победе советского народа в Великой Отечественной войне. После завершения реконструкции вестибюль должен сохранить мемориальный характер, но получить современное техническое оснащение. Работы ведутся без остановки движения поездов, но выход в город может быть временно ограничен. Сроки завершения реконструкции пока не называются.