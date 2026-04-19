В Забайкалье выпустили буклеты о мерах поддержки рождаемости

Информационные буклеты о государственной поддержке рождаемости выпустили в Забайкальском крае, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.
«Поддержка семей — приоритет нашей работы. Очень важно донести информацию о существующих мерах поддержки до каждой семьи, чтобы каждый родитель знал, на какую помощь от государства может рассчитывать. Такие проекты особенно важны для укрепления демографической политики региона. Мы хотим, чтобы каждая семья в Забайкалье чувствовала свою ценность и значимость. Семья — это основа нашего общества, фундамент, на котором строится благополучие и будущее края», — подчеркнула министр социальной и демографической политики Забайкальского края Вера Чипизубова.
В информационных буклетах содержится полный перечень мер государственной поддержки рождаемости, включая сведения о размере материнского капитала, пособиях, единовременных выплатах и иных преимуществах. С помощью QR-кодов, нанесенных на баннеры, жители и гости города могут перейти на соответствующие страницы сайтов министерства социальной и демографической политики края и Социального фонда России, где размещена подробная информация о мерах поддержки для семей с детьми.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.