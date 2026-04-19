Жителей северной половины Пермского края шокировали заснеженные улицы

Дождь в северной части региона сменился сильным снегопадом, что привело к резкому похолоданию, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Метеорологи зафиксировали понижение температуры воздуха с северной стороны от зоны осадков до −4 °C — в Березниках, Губахе, Косе, Гайнах и Чердыни. В Бисере столбики термометров опустились до −6 °C.
Наибольшее количество осадков зафиксировано в Кудымкаре — 20 мм, из них около 15 мм пришлось на снег, поскольку дождь перешёл в снег примерно около полуночи. К 08:00 утра высота сформировавшегося снежного покрова достигла 15 см и продолжает быстро увеличиваться.
В Чермозе выпало 15 мм осадков, в Березниках — 8 мм, в Бисере — 9 мм, в Лысьве — 8 мм, в Кочёво — 6 мм, а в Губахе — около 2 мм. Однако, как отметил Андрей Шихов, эти данные немного сомнительные из-за сильного ветра. В Чермозе и Лысьве также отмечался замерзающий дождь.
«В сумме за период с севера пятницы в Бисере выпало 33 мм (дождь, снег), в Кудымкаре и Чермозе по 29 мм (дождь, снег, переохлаждённый дождь), в Верещагино и Лысьве по 22 мм (дождь), в Перми 21 мм (дождь), в Губахе 21 мм (дождь, снег)», — пояснили метеорологи.
Жители Прикамья публикуют в социальных сетях фотографии заснеженных улиц. Один из подписчиков телеграм-канала в комментариях поинтересовался, когда может растаять снег. Андрей Шихов отметил, что, вероятнее всего, это произойдёт ближе к концу недели.