Рыбаки застряли на Красноярском море на сломавшейся аэролодке

На Красноярском водохранилище спасли рыбаков, у которых сломалось аэролодка.
Случай произошел 18 апреля вечером в заливе Крол. На борту судна «Север-650» находилось три человека, требовалась помощь в их эвакуации.
Сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на место, вывезли пострадавших людей и доставили их в безопасное место.
Спасатели настоятельно рекомендуют всем владельцам плавсредств перед каждым выездом проводить тщательную проверку их технического состояния.
