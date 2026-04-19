Томские ученые нашли новый способ стимуляции нейронов мозга без операции

«Новую технологию можно легко адаптировать под конкретную клиническую задачу: от лечения боли до восстановления после инсульта. В будущем такие наночастицы могут стать основой для терапии депрессии, лечения нейродегенеративных заболеваний (болезни Паркинсона и Альцгеймера. — Прим. ред.), а также восстановления нервных волокон. В скором времени мы приступим к in vivo исследованиям на животных», — добавил директор международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Роман Сурменев.