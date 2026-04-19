Томские ученые нашли новый способ стимуляции нейронов мозга без операции

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали биосовместимые наночастицы для стимуляции нейронов мозга без операций и имплантатов, что отвечает задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Для нейромодуляции клеток и тканей — воздействия на нервную систему для коррекции ее активности и восстановления нормальных функций — в современной медицине часто используют имплантируемые металлические электроды. Однако такая процедура может вызывать инфекции, травмировать ткани и отторгаться организмом.
В качестве безопасной альтернативы ученые рассматривают биосовместимые магнитоэлектрические наночастицы. Это класс материалов, которые могут преобразовывать магнитное поле в локализованные электрические импульсы, что позволяет реализовать неинвазивную стимуляцию живых клеток.
«Новую технологию можно легко адаптировать под конкретную клиническую задачу: от лечения боли до восстановления после инсульта. В будущем такие наночастицы могут стать основой для терапии депрессии, лечения нейродегенеративных заболеваний (болезни Паркинсона и Альцгеймера. — Прим. ред.), а также восстановления нервных волокон. В скором времени мы приступим к in vivo исследованиям на животных», — добавил директор международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Роман Сурменев.
