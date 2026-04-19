Всероссийские соревнования по боевому самбо памяти бойцов СВО прошли в Кстове

Финалам турнира по боевому самбо сопутствовала культурная составляющая. В зале выступал Нижегородский губернский оркестр, на сцене исполняли патриотические песни. А событие в целом было наполнено армейской тематикой. На территории академии спорта проходила выставка тяжёлой военной техники, которая ещё недавно была задействована в проведении СВО; в главном холле 5-го корпуса экспонировались военные дроны и стрелковое оружие. Что касается итогов соревнований, то в четырёх весовых категориях победили кстовские спортсмены. Лучшими стали Амирхан Мамедов, Артём Нестеров, Антон Агасян и Джамолдин Сандалов. Кроме них первенствовали гости из Дагестана, Ставропольского края и Республики Крым.