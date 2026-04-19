Всероссийские соревнования по боевому самбо памяти бойцов СВО прошли в Кстове

В Кстове прошли всероссийские соревнования по боевому самбо памяти бойцов СВО. Турнир собрал более 400 участников из 56 регионов. Событие было организовано при поддержке губернатора и правительства Нижегородской области, командования Московского военного округа Вооружённых сил Российской Федерации. Новый турнир сразу обрёл статус мастерского: победители получают право на присвоение звания «Мастер спорта России по самбо».
Местом проведения соревнований стала кстовская Международная академия спорта, прежде — Всемирная академия самбо. 18 апреля там состоялись сначала предварительные поединки, а затем — финалы в семи весовых категориях боевой самообороны без оружия.
Финальной части предшествовала торжественная церемония открытия. К собравшимся обратились министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, помощник командующего войсками Московского военного округа полковник Роман Ивин, исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева, президент Федерации самбо Нижегородской области Алексей Ростовцев.
Дмитрий Кабайло зачитал приветственный адрес от губернатора региона Глеба Никитина, который уверен в том, что благодаря патриотической направленности самбо задаёт верные духовно-нравственные ориентиры и позволяет растить защитников Отечества. По словам Романа Ивина, на первых всероссийских соревнованиях по боевому самбо памяти бойцов СВО заявлено 45 спортсменов, которые сами участвовали в специальной военной операции.
Церемония открытия завершилась минутой молчания в память о погибших героях. Зрители, заполнившие трибуны в универсальном спортивном зале, стояли с зажжёнными свечами.
Финалам турнира по боевому самбо сопутствовала культурная составляющая. В зале выступал Нижегородский губернский оркестр, на сцене исполняли патриотические песни. А событие в целом было наполнено армейской тематикой. На территории академии спорта проходила выставка тяжёлой военной техники, которая ещё недавно была задействована в проведении СВО; в главном холле 5-го корпуса экспонировались военные дроны и стрелковое оружие. Что касается итогов соревнований, то в четырёх весовых категориях победили кстовские спортсмены. Лучшими стали Амирхан Мамедов, Артём Нестеров, Антон Агасян и Джамолдин Сандалов. Кроме них первенствовали гости из Дагестана, Ставропольского края и Республики Крым.
Венчал же программу состязаний поединок по профессиональным правилам. Заслуженный мастер спорта кстовчанин Александр Нестеров техническим нокаутом выиграл у Абылайхана Шаратова из Казахстана. Сразу после победы двукратный чемпион мира и чемпион Европы по боевому самбо Нестеров объявил, что провёл прощальный бой в карьере: настала пора сосредоточиться на тренерской работе. В знак преемственности Александр передал перчатки своему ученику и брату — Артёму Нестерову, который на турнире памяти бойцов СВО завоевал золотую медаль в весе до 64 килограммов.
Добавим, что эти соревнования планируется проводить в Кстове ежегодно.
