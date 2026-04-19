Минтруда объяснило разницу и особенности оплаты совмещения и исполнения обязанностей

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объяснило оплату за совмещение и исполнение обязанностей коллеги.

Существует три вида дополнительной работы. Первым является совмещение должностей служащих (профессий рабочих) или работа по другой вакантной профессии/должности. К примеру, когда каменщику поручают обязанности облицовщика.

Второй вид — расширение зон обслуживания (речь идет про увеличение объема работы) или же по такой же вакантной профессии (должности). Например, бухгалтеру увеличивают объем работу, поручая вести другой бухгалтерский участок.

Третий вид — исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). Указанный вид дополнительной работы, объясняют в ведомстве, используется во время отсутствия другого сотрудника. Например, на время трудового отпуска.

В Минтруда подчеркнули, что виды дополнительной работы выполняются вместе с работой, которая определена трудовым договором (должностной, рабочей инструкцией), в течение установленной сотруднику продолжительности рабочего дня.

К дополнительной работе обязательно должна быть установлена доплата. Ее размер, уточняют в Минтруда, устанавливается нанимателем по соглашению с сотрудником. Но для работников бюджетных организаций размер доплаты определен постановлением Совета министров.

Для того, чтобы оформить все виды дополнительной работы, потребуется письменное согласие сотрудника, а также издание приказа (распоряжения) нанимателя. В указанном документе должен быть указан срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу. Также должен быть прописан и размер доплаты.

В Минтруда и соцзащиты напоминают, что белорусы могут отказаться от выполнения дополнительной работы в любой момент.

