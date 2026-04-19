Более 2 тысяч камер видеонаблюдения установят в Сочи к летнему сезону

Источник: Комсомольская правда

Более 2 тысяч камер видеонаблюдения установят в Сочи к летнему сезону. Из них свыше 500 устройств подключат к системе «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

«К пользователям пляжных территорий установлены особые требования в организации безопасности. Пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности, усилен контроль общественной безопасности частными охранными организациями», — рассказали в мэрии Сочи.

Чтобы обезопасить личные вещи, отдыхающие смогут оставлять негабаритные предметы на хранение в специальных ячейках. Традиционно в Сочи будет работать городской оперативный штаб, чтобы фиксировать наполняемость курорта, решать проблемы и следить за работой оперативных служб, пишет ТАСС.