В Волгоградской области могут ввести штрафы за хаотичную парковку самокатов

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко внёс в областную думу законопроект, который вводит штрафы за неправильно припаркованные электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, — сообщает V1.
Проблема хаотичной парковки средств индивидуальной мобильности в Волгограде давно требует решения. Самокаты бросают на тротуарах, газонах, у дверей магазинов, прислоняют к памятникам, скамейкам, светофорам. Это мешает пешеходам, особенно маломобильным гражданам и родителям с колясками.
По словам прокурора, только за 2025 год полиция переместила на спецстоянку больше 1200 бесхозных самокатов, 647 из них владельцы забрали, но только после оплаты эвакуации и хранения. Однако прямой административной ответственности за такое поведение в регионе до сих пор не было.
Штрафовать при этом будут именно владельцев — компании кикшеринга или частников, чей самокат окажется вне зоны с твёрдым покрытием, прислонённым к дереву или забору, — уточняет в пояснительной записке депутат. Так, должностные лица могут потерять от 10 до 20 тысяч рублей, для юр. лиц наказание строже — от 80 до 100 тысяч рублей.
Документ уже поступил в облдуму 17 апреля и находится на рассмотрении профильного комитета.
