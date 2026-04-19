Арт-объект «Спящий медведь» с цитатой Владимира Путина появился в Сарове

Он расположился у музея ядерного оружия.

Арт-объект «Спящий медведь» торжественно открыли в Сарове. Об этом сообщили в городской администрации.

Скульптура расположилась рядом с музеем ядерного оружия. «Спящего медведя» Сарову подарили специалисты из Снежинска. Они передали арт-объект в честь юбилея Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

На скульптуре также разместилась бронзовая табличка с цитатой президента России Владимира Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Арт-объект «Спящий медведь» торжественно открыли в Сарове. Об этом сообщили в городской администрации.