Казанский университет вошел в тройку вузов РФ с наибольшим числом бюджетных мест

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял третье место среди вузов России по количеству бюджетных мест. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. В КФУ предусмотрено около 21 тысячи мест, финансируемых из казны.
Университет уступает лишь Уральскому федеральному университету, где насчитывается 30 тысяч бюджетных мест, и Московскому государственному университету имени Ломоносова — там 23,5 тысячи. Замкнули пятерку лидеров МГТУ имени Баумана и Высшая школа экономики. В обоих вузах — по 19,4 тысячи бюджетных мест.
В десятку также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. В этих учебных заведениях число бюджетных мест составляет от 15,5 до 18,7 тысячи.