Нижегородский мини-футбольный клуб «Торпедо» проиграл КПРФ

Нижегородский мини-футбольный клуб «Торпедо» уступил в первом матче 25 тура БЕТСИТИ Суперлиги КПРФ со счетом 3:4 (2:2). Об этом сообщается на сайте клуба.
Голы забили: 1:0 Габриэл, 2:0 Габриэл, 2:1 Артем Ниязов, 2:2 Ричард, 2:3 Дмитрий Шведко, 3:3 Николай Смирнов, 3:4 Булат Гайнатуллин.
Второй матч между соперниками состоится 19 апреля в 16:30. (6+).
