Лазерные линии появились на трассе в области Жетысу

В области Жетысу установили лазерное сопровождение на участке республиканской трассы Ушарал — Достык, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Система уже работает на 13-м километре автодороги. Ее основная задача — предупреждать дорожно-транспортные происшествия и повышать концентрацию водителей, особенно при недостаточной видимости. Лазерные линии проецируются прямо на дорожное полотно, создавая четкие визуальные ориентиры. Это помогает автомобилистам лучше держать полосу и сохранять внимание во время длительных поездок, заявили в полиции области.

Наиболее заметный эффект технология дает в темное время суток. Контрастные лазерные линии делают разметку более различимой, снижают нагрузку на зрение и уменьшают риск утомления водителя. Это, в свою очередь, помогает предотвратить засыпание за рулем — одну из наиболее опасных причин аварий на трассах.

В полиции подчеркивают, что внедрение таких решений — часть системной работы по снижению аварийности и повышению культуры вождения.