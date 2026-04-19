Лазерные линии появились на трассе в области Жетысу

Система уже работает на 13-м километре автодороги. Ее основная задача — предупреждать дорожно-транспортные происшествия и повышать концентрацию водителей, особенно при недостаточной видимости. Лазерные линии проецируются прямо на дорожное полотно, создавая четкие визуальные ориентиры. Это помогает автомобилистам лучше держать полосу и сохранять внимание во время длительных поездок, заявили в полиции области.