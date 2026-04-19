В Хабаровске мэр поручил бесперебойно вывозить мусор во время субботников

В Хабаровске мэр Сергей Кравчук поручил организовать бесперебойный вывоз мусора на мусороперегрузочную станцию «Северная» во время предстоящих субботников. Об этом сообщили в городской администрации.
Двухмесячник по санитарной уборке и благоустройству города идёт полным ходом с начала апреля. Каждую пятницу проходят «санитарные дни», во время которых убирают несанкционированные свалки, вывозят зимние накопления мусора и приводят в порядок зоны отдыха и придомовые территории.
«Субботник — это не просто уборка, а проявление общей ответственности за место, в котором мы живём», — отметил градоначальник.
Всего в мероприятиях двухмесячника планируется задействовать 500 единиц техники и больше 36 тысяч человек. К работам уже активно подключились жилищные организации, структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и компании разных форм собственности. Координацию и ежедневный контроль осуществляет городской штаб по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.
С начала двухмесячника уже вывезено 844 кубометра дорожного смета, 54 кубометра мусора и более 7 тысяч мешков. Для субботников закуплен необходимый инвентарь: мешки, перчатки и уборочные инструменты. Жители могут получить его в своих управляющих организациях.
Сбор мусора с газонов и обочин организуют управляющие компании и подведомственные управлению дорог организации. Весь собранный мусор будет приниматься на МПС «Северная». На сегодняшний день станция уже приняла около 58 тонн отходов.