Из Симферополя запустили поезд в Омск

Поезд из Симферополя в Омск возобновил движение 19 апреля.

Источник: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В воскресенье, 19 апреля, из Симферополя впервые после паузы отправился поезд в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

С января поезд следовал из Тюмени. Изменение маршрута было связано с ремонтными работами на инфраструктуре.

«19 апреля поезд впервые после паузы отправился из Симферополя до Омска», — говорится в сообщении.

Состав курсирует дважды в неделю. Из Омска он будет отправляться по средам и воскресеньям в 13:59. Поезд следует через Тюмень, Екатеринбург, Казань, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань, Керчь и Джанкой. Время в пути займет 3 дня 5 часов.

Из Симферополя поезд отправляется по четвергам и воскресеньям в 2:10. В Омск он прибывает спустя чуть более трех дней — в 6.52. В отдельные даты мая расписание незначительно изменят.