Школьные столовые Гурьевского района переходят на «Классную карту»

Источник: Янтарный край

В Калининграде состоялось рабочее совещание, посвящённое внедрению системы «Классная карта» в школьных столовых Гурьевского района. Представители органов образования, организаторов социального питания и банковской сферы собрались, чтобы обсудить первые итоги перехода на безналичную оплату и выработать общие подходы к цифровизации школьного питания.

Встреча прошла 7 апреля на базе средней общеобразовательной школы № 58. Среди участников были заместитель председателя комитета по образованию администрации Гурьевского района Наталья Ивкова, представитель министерства образования Калининградской области Галина Черепова, заместитель руководителя Ассоциации организаторов социального питания Динара Кененсаринова, директор школы № 58 Александр Ерохин, а также руководители «Школы будущего» и гимназии имени Катериничева. К обсуждению подключилась и рабочая группа Сбера.

Совещание стало частью регионального проекта «Карта жителя Калининградской области». Основная цель — сделать систему школьного питания более современной, прозрачной и удобной для всех участников процесса.

Участники отметили ключевые преимущества новой системы: благодаря «Классной карте» оплата горячего питания полностью переходит в безналичный формат. Это значит, что родители могут пополнять счёт дистанционно через мобильное приложение, не передавая наличные ребёнку. Все операции оплаты питания и пополнения лицевого счета ребенка отражаются в личном кабинете родителя. В свою очередь школы получают полный и прозрачный учёт того, что и когда ел ученик. Это значительно упрощает контроль за питанием, снижает административную нагрузку и повышает удобство как для родителей, так и для сотрудников столовых.

Особое внимание на встрече уделили практическим вопросам внедрения. В частности, речь шла о б интеграции системы в уже сложившиеся школьные процессы, организации безналичных расчётов и оперативном учёте питания, а также обеспечении взаимодействия школ, родителей и организаторов питания. Те, кто уже внедрил эту систему, поделились опытом и работающими решениями по технической настройке и разрешению типичных ситуаций.

