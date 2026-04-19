В Хабаровском крае более 30 тысяч человек привились от клещевого энцефалита

В Хабаровском крае более 30 тысяч человек уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в этом сезоне, среди них 12 тысяч детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Сейчас в населённых пунктах активно проводят санитарную очистку парков и скверов. Это нужно, чтобы подготовить территории к акарицидной обработке и снизить риск распространения клещей.
Самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита, напомнили в ведомстве, остаётся вакцинация. Прививка помогает организму выработать иммунитет и значительно снижает риск тяжёлых последствий при укусе клеща. При этом важны и индивидуальные меры защиты: использование репеллентов, инсектоакарицидных средств и правильной одежды, которая закрывает тело.
В Роспотребнадзоре рекомендуют не откладывать вакцинацию, особенно тем, кто часто бывает на природе или живёт в районах с высокой активностью клещей. Своевременная прививка позволяет чувствовать себя увереннее во время весенне-летнего сезона.