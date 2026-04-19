Гран-при песенного конкурса на «Славянском базаре» составит $20 тыс

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Премия обладателя Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» составит 20 тысяч долларов, говорится в постановлении Минкультуры Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что обладатель первой премии получил 15 тысяч долларов, второй премии — 10 тысяч, третьей премии — 5 тысяч.

Также предусмотрена специальная премия имени Владимира Мулявина в размере 70 базовых величин (3150 рублей). Ее присудят «за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство».

Для того, кто получит Гран-при на детском конкурсе, положена премия в 5 тысяч долларов. Денежный приз обладателю первой премии определен в размере 3 тысяч долларов, за вторую премию полагается 2 тысячи, третью — 1 тысяча.

Для юных участников тоже предусмотрен спецприз — имени Игоря Лученка (50 базовых — 2250 рублей) «за лучшее воплощение в произведениях вокального искусства славянской темы».

«Денежные премии (призовой фонд) выплачиваются в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день выплаты денежных средств», — уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что в этом году снова решено ввести безвиз для граждан 71 государства на время проведения XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше