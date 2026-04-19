Нижегородских врачей отметили на федеральном уровне

Известных нижегородских врачей наградили за заслуги в сфере здравоохранения.
На итоговой коллегии ФМБА руководитель ведомства Вероника Скворцова вручила медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору ПОМЦ Сергею Романову и главному специалисту по правовым вопросам Альберту Копылову.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на итоговой коллегии Минздрава России наградил медалью «За наставничество в здравоохранении» Ольгу Самойлову — главного гематолога ПФО и заведующую гематологическим отделением НОКБ им. Семашко. Ольга Самойлова трудится в профессии и в этой больнице более 40 лет.