Гид Исиченко объяснил, почему не могут найти никаких следов Усольцевых

Напомним, что Усольцевы, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина, пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского белогорья. Они отправились в поход к скале Буратинка, однако назад так и не вернулись. Единственное, что осталось — это оставленная в Кутурчине машина, в которой они приехали. Внутри находились личные вещи и деньги Усольцевых. Известно, что в день исчезновения Усольцевы были легко одеты, а погода резко испортилась.