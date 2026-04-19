Гид Исиченко объяснил, почему не могут найти никаких следов Усольцевых

Гид по Белогорью Алексей Исиченко предположил, почему не могут найти пропавших Усольцевых. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос ТАСС.
В беседе с изданием Алексей Исиченко высказал мнение, что пропавших Усольцевых не могут найти, потому что они могли провалиться между скал.
«Усольцевы могли провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет почему никаких следов семьи не найдено. Скал там много», — рассказал эксперт.
В качестве еще одной возможной версии Исиченко называет дезориентацию Усольцевых. Они могли заблудиться, дезориентироваться в лесу, потерять силы. Их могла охватить паника.
По словам специалиста, заблудиться в горно-таежной местности легко.
Напомним, что Усольцевы, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина, пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского белогорья. Они отправились в поход к скале Буратинка, однако назад так и не вернулись. Единственное, что осталось — это оставленная в Кутурчине машина, в которой они приехали. Внутри находились личные вещи и деньги Усольцевых. Известно, что в день исчезновения Усольцевы были легко одеты, а погода резко испортилась.
Следственный комитет расследует уголовное дело об исчезновении Усольцевых. Спасатели время от времени выезжают на их поиск. К слову, мероприятия по поиску Усольцевых стали одними из самых масштабных и обсуждаемых. Было выдвинуто множество версий, но никаких существенных зацепок, указывающих на местонахождение пропавших, до сих пор нет.
У Усольцевых остался старший сын Даниил Баталов. Он верит, что родные живы.
