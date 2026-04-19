Один новосибирец владеет 190 автомобилями

По данным налоговой службы, 70 260 новосибирцев являются собственниками двух и более машин. Это означает, что почти каждый десятый автовладелец в регионе имеет в собственности минимум два автомобиля. Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного физического лица, достигло 190 единиц, сообщает Infopro54.
Ранее в УФНС сообщали, что в 2025 году транспортный налог в регионе должны уплатить 742 572 физических лица. Общая сумма начислений превысила 3,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2024 году налог платили 736 430 жителей.
Самый большой транспортный налог в 2025 году насчитали владельцу Porsche 911 — 292 455 рублей. Годом ранее лидером был налог на Ferrari, составивший 310 500 рублей.
Несмотря на рост числа плательщиков, по итогам 2025 года задолженность новосибирцев по транспортному налогу превысила один миллиард рублей.