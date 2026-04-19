В ЕАО мошенники обманули женщину на 4,3 млн через «госпрограмму» в игре

В Биробиджане мошенники обманули местную жительницу на 4,3 миллиона рублей, используя рекламу в мобильной игре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.
Женщина увидела в игре рекламу о дополнительном заработке якобы по государственной программе выплат. Она ввела свои данные, после чего ей позвонили и предложили поговорить с «консультантом». Тот прислал ссылку на игровую биржу, объяснил, как покупать акции, и попросил скачать специальный мессенджер. Деньги советовал вносить через банкомат.
Доверившись мошеннику, женщина перевела более двух миллионов рублей. Затем «консультант» заявил, что для вывода средств нужно оплатить налог, и попросил найти доверенное лицо. Она обратилась к подруге, которая предоставила свой счёт, и перевела ещё 170 тысяч, а потом, оформив кредит, зачислила свыше двух миллионов.
Когда понадобился ещё один счёт, женщина попросила родственницу, которая тоже пошла навстречу и перевела 127 тысяч рублей. После этого «консультант» перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что мошенники получили доступ и к её личному кабинету на портале «Госуслуги».
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Полиция ведёт розыск причастных лиц.