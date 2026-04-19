В Волгограде не заметили 35 спецавтобусов, обещанных на кладбища

В Волгограде 19 апреля сотни горожан вынуждены были с раннего утра занимать очереди и с боем прорываться в переполненные автобусы. Доставить верующих на городские кладбища на Красную горку должны были специальные рейсы, однако вышедший с утра на линии подвижной состав далеко не везде смог справиться с потоком пассажиров. Огромную очередь на остановке «Юбилейный» в Красноармейском районе очевидцы засняли на видео.