Нижегородские врачи получили награды от Мурашко и Скворцовой

Нижегородских врачей удостоили медалей. Награды им лично вручили руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Директор Приволжского областного медицинского центра Сергей Романов и главный специалист по правовым вопросам Альберт Копылов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.
Также наградой «За наставничество в здравоохранении» отмечена главный гематолог ПФО, заведующая гематологическим отделением больницы имени Семашко Ольга Самойлова.
