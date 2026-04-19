Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские врачи получили награды от Мурашко и Скворцовой

Они отмечены медалями «За заслуги перед Отечеством» и «За наставничество в здравоохранении».

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородских врачей удостоили медалей. Награды им лично вручили руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Директор Приволжского областного медицинского центра Сергей Романов и главный специалист по правовым вопросам Альберт Копылов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.

Также наградой «За наставничество в здравоохранении» отмечена главный гематолог ПФО, заведующая гематологическим отделением больницы имени Семашко Ольга Самойлова.

Ранее мы писали, что самую большую зарплату в Нижнем Новгороде предлагают врачу-офтальмологу.