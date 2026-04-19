В Хабаровске активно обновляют дорожную разметку на всех улицах

В Хабаровске продолжается масштабная работа по нанесению свежей дорожной разметки. Специалисты используют современные материалы: термопластиковое покрытие для продольных линий и пластик холодного формирования для пешеходных переходов. Об этом сообщили в городской администрации.

По поручению мэра Сергея Кравчука работы идут одновременно во всех районах города. В этом году администрация закупила дополнительную установку для нанесения разметки и оборудование для подогрева пластика, что заметно ускорило и улучшило процесс.

В первую очередь обновляют пешеходные переходы, горизонтальную и линейную разметку.

«Это важно для безопасности всех участников движения, особенно в весенний период, когда после зимы многие линии стёрлись или стали плохо видны», — отметили в мэрии.

Благодаря новой технике и качественным материалам разметка получается более долговечной и заметной даже в плохую погоду. Городские службы стараются выполнить все работы в соответствии с утверждённым графиком, чтобы к началу активного сезона дороги были полностью готовы.