В Гурьевском районе школьные столовые переводят на безналичную оплату через «Классную карту»

школьных столовых Гурьевского района. Среди участников были заместитель председателя комитета по образованию администрации Гурьевского района Наталья Ивкова, представитель министерства образования Калининградской области Галина Черепова, заместитель руководителя Ассоциации организаторов социального питания Динара Кененсаринова, директор школы № 58 Александр Ерохин, а также руководители «Школы будущего» и гимназии имени Катериничева. К обсуждению подключилась и рабочая группа Сбера.
Проект реализуется в рамках региональной программы «Карта жителя Калининградской области». Основная цель — сделать систему школьного питания современной, прозрачной и удобной для всех: родителей, учеников и сотрудников столовых.
По статистике 90% детей тратят деньги на чипсы, сладости или вообще ходят весь день голодные — ведь родители все равно не узнают. Система безналичной оплаты питания для школьников помогает решать эту проблему. Благодаря «Классной карте» оплата горячего питания полностью переходит в безналичный формат — то есть родители могут пополнять счёт через мобильное приложение, не давая ребёнку наличные. Все операции — оплата и пополнение — отражаются в личном кабинете родителя. Потратить эти средства можно только на оплату питания.
В свою очередь школы получают полный учёт того, что и когда съел ученик, что упрощает контроль, снижает административную нагрузку и повышает удобство.
На встрече обсудили интеграцию системы в школьные процессы, организацию безналичных расчётов, оперативный учёт питания и взаимодействие школ, родителей и организаторов. Те, кто уже внедрил систему, поделились опытом по технической настройке и разрешению типичных ситуаций.
Отметим, «Классная карта» является частью проекта «Карта жителя Калининградской области» — многофункционального цифрового инструмента на базе карты «Мир», объединяющего социальные льготы, скидки, транспортные услуги и бонусы.