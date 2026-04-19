В ЦБ раскрыли, в каких регионах России чаще используют наличные

Россияне в 2025 году заметно увеличили использование наличных денег в Ставропольское крае и Севастополе, следует из данных ЦБ, проанализированных «РИА Новости».
В топ-5 регионов по использованию наличных денег также вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Далее следуют Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.
В целом увеличение использования наличных отмечено в 69 субъектах России.
Рост наличных денег в обращении на уровне около 0,2 трлн руб. в месяц Банк России фиксировал летом 2025 года. Регулятор тогда заявил, что это может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных на фоне перебоев в работе мобильного интернета.
В марте 2026 года объем наличных денег в обращении в России вырос на 0,3 трлн руб., что выше февральского показателя (0,2 трлн руб.), сообщал ЦБ. Регулятор подчеркнул, что такие темпы роста превышают средние значения прошлых лет.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.