В ЦБ раскрыли, в каких регионах России чаще используют наличные

Рост наличных денег в обращении на уровне около 0,2 трлн руб. в месяц Банк России фиксировал летом 2025 года. Регулятор тогда заявил, что это может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных на фоне перебоев в работе мобильного интернета.