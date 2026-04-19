В Хабаровске покажут фильм о китах в заливе Николая

В Хабаровске 28 апреля в 18:30 в Молодёжном досуговом центре пройдёт премьера второй части цикла фильмов «Неведомый Хабаровский край». На этот раз зрители отправятся в путешествие к китам в Тугуро-Чумиканский район, сообщили в министерстве туризма края.
Фильм подготовил Туристский информационный центр по заказу краевого минтуризма. В центре внимания — залив Николая, где можно наблюдать за гренландскими китами, одними из самых редких млекопитающих планеты. Зрители увидят уникальные кадры их жизни в акватории Охотского моря, узнают о быте экспедиций, плавании на сапах в компании нерп, изучении медвежьих троп и местной кухне из дикоросов и моллюсков.
После показа у зрителей будет возможность напрямую пообщаться с авторами фильма и его героями — сотрудниками Туристского информационного центра, а также представителями туристической индустрии Олегом Макаровым и Екатериной Палагиной. Они расскажут о специфике работы в условиях тайги и побережья Охотского моря и поделятся подробностями создания уникальных кадров.
Показ организован в рамках проекта «Киновечер в Досуговом» при поддержке комитета по делам молодёжи правительства края. Совместная инициатива ведомств направлена на то, чтобы познакомить молодёжь с природным богатством родного края и пробудить интерес к внутреннему туризму.