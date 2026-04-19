Глеб Никитин определился с фаворитом в плей-офф после вылета «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после вылета «Торпедо» из розыгрыша Кубка Гагарина рассказал, за кого теперь будет болеть в оставшихся матчах плей-офф. Своим фаворитом он назвал магнитогорский «Металлург», пишет глава региона в своем мах-канале.
— И вы как хотите, а я в плей-офф дальше болею за «Магнитку»! Тоже металлурги. И пусть станет традицией, пока мы сами не выиграем Кубок Гагарина, что тем, кто его получит, нужно сначала в плей-офф обыграть «Торпедо», — написал Глеб Никитин.
Губернатор признался, что рад видеть у «Металлурга» такого партнера, как Магнитогорский металлургический комбинат. При этом он отметил, что и ОМК, и ММК сейчас переживают далеко не лучшие времена: курс рубля и регулирование спроса больно бьют по всей металлургической отрасли.
На последнем штабе по устойчивости экономики Никитин детально разбирал состояние металлургии. По его словам, особенно страдают нижегородские ОМК и «Русполимет», но проблемы носят общефедеральный характер. По итогам обсуждения он направил властям обращения с конкретными предложениями по поддержке индустрии.
На этом непростом фоне, подчеркнул губернатор, особенно ценно видеть социально ответственный бизнес, который понимает: хоккей и спорт в целом — такая же неотъемлемая часть экономики, как листопрокатный цех. Он вспомнил, как посещал грандиозный парк «Притяжение» в Магнитогорске, но еще больше его впечатлило строительство при комбинате хоккейной академии для юных спортсменов. Именно оттуда, по его мнению, и вырастают такие таланты, как Роман Канцеров.
Напомним, нижегородское «Торпедо» завершило выступление в Кубке Гагарина — 2026, уступив «Металлургу» в пятом матче серии ¼ финала. В Магнитогорске команда из Нижнего Новгорода дала настоящий бой, но проиграла в овертайме — 3:4. Позже губернатор Глеб Никитин поблагодарил ХК за сезон, признавшись, что гордится выступлением нижегородцев: «Браво, “Торпедо”! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами!».