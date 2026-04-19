98-летняя женщина погибла при пожаре в Новочеркасске

В Новочеркасске на улице Энергетической произошел пожар в частном доме. В результате погибла пенсионерка. О случившемся сообщили в донском МЧС.
Известно, что пожар случился 18 апреля. Возгорание охватило полтора квадратных метра, но этого хватило. На место выезжали восемь спасателей на двух машинах. Когда огонь потушили, внутри обнаружили тело 98-летней хозяйки.
По предварительной версии дознавателя, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!