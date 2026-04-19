В Хабаровском крае появятся регулярные авиарейсы до северных территорий

В правительстве Хабаровского края обсудили, как сделать авиаперевозки внутри региона более удобными и надёжными. Особое внимание уделили маршрутам в Охотск, Николаевск-на-Амуре, Аян и Чумикан, рассказала в своих соцсетях заместитель председателя правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Зампред отметила, что перелёты по краю должны быть доступными, регулярными и стабильными, а не зависеть от сезона.
«Это базовое условие для нормальной жизни людей и развития отдалённых территорий», — подчеркнула она.
По словам Ирины Горбачевой, сейчас ведётся оценка пассажиропотока, чтобы понять, с какой частотой нужно летать в Комсомольск-на-Амуре. Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу развивать в регионе собственную базу техобслуживания самолётов — это и новые рабочие места, и надёжность всей системы.
Министерству транспорта поручили актуализировать программу полётов, представить модель обновления флота с учётом самолётов Ил-114 и просчитать экономику перевозок. Главная цель — чтобы жители северных и труднодоступных районов края могли летать регулярно и без лишних сложностей.