В Красноярском крае ожидаются снегопады

Сильный мокрый снег может пройти в горах южных округов Красноярского края ночью 20 апреля. Предупреждение об этом от Гидрометцентра публикует региональный МЧС. Водителям следует быть аккуратными на дорогах. В СУГМС также предупреждают о сильных порывах ветра, а на дорогах центральных и южных муниципальных округов может быть местами гололедица. Кроме того, в горных районах края, Республик Хакасия и Тыва — лавиноопасно. Небольшой снег прогнозируют и в краевом центре. 20 апреля в Красноярске ночью температура будет около −5 градусов, а днем воздух прогреется до +3 градусов.