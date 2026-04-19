В Челябинске пройдет трейловый забег «Сердце столицы»

Трейловый забег «Сердце столицы» состоится в Челябинске 26 апреля в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Участники могут выбрать одну из дистанций. Например, маршрут на 5 км стартует со стадиона им. Е. Елесиной и ведет вдоль лыжероллерной трассы на начало тропы «Лесные сказки», затем поворачивает налево в сосновый лес и возвращает к детской железной дороге — на станцию «Водная», по солнечной большой тропе выводит к «тропе пенсионеров» и завершается на стартовой точке.
Также есть дистанции на 10 км, 21 км и детская на 800 м. Каждый участник получит стартовый пакет, фирменный номер и чип хронометража. Всех, кто добежит до финиша, ждет медаль. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.