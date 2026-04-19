Тренер «СКА-Хабаровск» извинился за «безобразную» игру команды

Поддубский раскритиковал своих подопечных за второй тайм с волгоградским «Ротором».

В Хабаровске главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский принёс извинения болельщикам после домашнего поражения от волгоградского «Ротора» со счётом 1:2 в 29-м туре Первой лиги. Армейцы потерпели уже седьмое поражение подряд — весенняя серия стала самой неудачной в сезоне.

Поддубский назвал второй тайм «безобразием» и отметил, что команда слишком легко пропускает голы. Матч на стадионе имени Ленина прошёл при поддержке трибун, но армейцы не смогли удержать даже ничью, несмотря на то, что открыли счёт.

Сейчас «СКА-Хабаровск» с 35 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда заметно сдала в весенней части сезона, и серия неудач серьёзно осложняет борьбу за более высокие позиции.

Тренерский штаб и игроки понимают недовольство болельщиков. Поддубский в коротком видео с пресс-конференции прямо обратился к фанатам, признав провальный второй тайм.

«Хочу извиниться за такую игру перед болельщиками. Второй тайм — это просто безобразие. Очень легко мы пропускаем голы в свои ворота», — сказал Алексей Поддубский.

Теперь армейцам предстоит срочно искать выход из кризиса, чтобы не скатиться ещё ниже в таблице. Следующие матчи станут важной проверкой характера команды.