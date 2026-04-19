Три моста остаются затоплены в Воронежской области

В Воронежской области на 19 апреля затоплены из-за весеннего разлива три низководных моста. Это мост в Борисоглебске через реку Хопер между селами Губари и Макашевка. Вода покрывает переправу на 155 см.
В Грибановском районе закрыт проезд по мосту через реку Ворона в селах Большие Алабухи и Власовка. Для местных жителей организовали лодочную переправу.
В Рамонском районе затоплен мост через реку Воронеж между селами Ступино и Ивницы. Полотно дороги находится под водой на глубину до 28 см. При этом некоторые отчаянные автомобилисты рискуют пользоваться переправой, что категорически запрещено.