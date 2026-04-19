Водопровод в Пензе достроят до конца весны 2027 года

Строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова возобновили в Пензе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава города Олег Денисов. Завершить работы должны в мае 2027 года.
Уже проложены трубы по улицам Ростовской и Ивановской. Теперь специалисты монтируют инженерные сети от Уфимского проезда в сторону Заовражной. Дальше коммуникации протянут по улице Локтионовой до самой Суры. Там под водой сделают дюкер — специальный переход из двух труб. После этого водопровод дойдет до финишной точки — улицы Измайлова.
«Подрядчик работает преимущественно методом горизонтального направленного бурения. Это позволяет минимизировать разрытия и сохранять благоустройство. На сегодняшний день строительство нового водопровода выполнено на 22%, протяженность составляет 1300 метров», — рассказал Денисов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.