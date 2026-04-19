Сотрудники МЧС потушили 12 пожаров в Нижегородской области за сутки

За прошедшие сутки на территории Нижегородской области зарегистрировали 12 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пламя охватило жилые и нежилые постройки в разных районах. Также спасателей задействовали восемь раз для ликвидации дорожных происшествий. Сейчас в регионе фиксируются 30 эпизодов затопления, которые взяты под контроль сотрудниками ведомства.
Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Сеченовском районе. Трагедия произошла 17 апреля.
Напомним, что 40 000 «квадратов» сухой травы сгорело в Нижегородской области. Огонь потушили в Спасском, Дивеевском, Лукояновском округах и в Кстовском районе.