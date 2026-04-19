В Волгограде ищут байкера, сбившего 15-летнего на «зебре»

Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В Волгограде на улице Дзержинского мотоциклист сбил 15-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу на зелёный свет, и скрылся — подросток госпитализирован, водителя разыскивает полиция.

Вечером 19 апреля напротив дома № 22 по улице Дзержинского неустановленный мотоцикл наехал на школьника. Мальчик переходил проезжую часть, когда горел зелёный для пешеходов, но водитель двухколёсного транспорта не остановился и не пропустил его. После удара байкер уехал, бросив пострадавшего на асфальте, — уточнили в региональном главке МВД.

Подростка доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают марку мотоцикла и личность нарушителя.

Ранее сообщалось о пенсионере на «Ладе», который сбил 11-летнего ребенка под Волгоградом.

видео: vk.ru/34mvd